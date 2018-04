Gabriël (19) Europees kampioen gamen BRUGGELING STRIJKT MET ZIJN TEAM 80.000 EURO OP BART HUYSENTRUYT

12 april 2018

02u45 0 Brugge Twaalf uren per dag gamen werpt zijn vruchten af: Gabriël Rau (19) uit Brugge is zopas met zijn team Europees kampioen geworden in het online spel League of Legends. "En nu droom ik van de wereldtitel", vertelt de jongeman, die al drie jaar niet meer naar school gaat.

Gabriël, in de gamewereld beter bekend als Bwipo, is 'een speciale'. Tegenwoordig woont en speelt hij op computer vanuit Berlijn voor het team FNATIC.





Sinds afgelopen zondag zijn zij de nieuwe Europese kampioen League of Legends. In het Deense Kopenhagen versloegen ze de tegenstand na een marathon van 3,5 uur.





Middelbaar afmaken

De game is bij het grote publiek misschien nog niet bekend, maar wel razend populair bij jongeren, met liefst 81 miljoen spelers per maand. Er is een hele competitie rond gebouwd met internationale kampioenschappen. Voor de Europese beker in Kopenhagen keken 12.000 toeschouwers live toe, terwijl op het hoogtepunt nog eens 600.000 mensen de livestream hadden opgezet. De prijzenpot van 80.000 euro was te verdelen over de teamleden. Zelf houdt Gabriël er zo'n 8.000 euro aan over.





"Ik heb nu twee weken vakantie", vertelt hij. "Die spendeer ik in Brugge, waar mijn familie woont en waar ik ben opgegroeid. Toen ik zestien jaar was, heb ik de beslissing genomen om met school te stoppen. Mijn familie heeft me die kans gegeven. Ik hoop mijn middelbaar nog af te maken één van de komende jaren, maar nu is gamen voor mij belangrijker. Ik voel dat ik nog progressie kan maken."





Vanuit zijn kamer in de Vlamingstraat veroverde Gabriël stilaan Europa. Dat vertelde hij vorig jaar al in onze krant. Toen stond hij vast in de top-10 van beste spelers in Europa. De Europese titel van zondag komt daarom niet eens onverwacht. "Maar ik ben er wel heel trots op", zegt hij. "Toen ik begon, speelde ik nog voor een appel en een ei. Nu gaat het om hogere bedragen. Vorig jaar was ik nog aangesloten bij een Russisch team (hij verdiende toen zo'n 4.500 euro per maand, red.). Nu sta ik nog wat hoger aangeschreven. Van zo'n salaris kan ik deftig leven."





4 miljoen

Voor wat, hoort wat, natuurlijk. Bwipo is dagelijks minstens twaalf uur met de game bezig.





Zijn team FNATIC verkoopt T-shirts, muizen en headsets. Het is een klein bedrijfje, met naast de zes spelers twee coaches en een manager. "Alles wordt voor ons geregeld, zodat we ons volledig kunnen concentreren op het spel", zegt Gabriël daarover. Na de zomer volgt het wereldkampioenschap. En dat staat met stip genoteerd, want van de Europese kampioenen wordt wel wat verwacht. "We zijn geen topfavoriet, verre van", zegt Gabriël. "Maar we willen wel winnen." De prijzenpot is overigens niet min: 4 miljoen dollar.