Furieuze vrouw slaat ruit politiekantoor stuk 02u45 0 Proot In de ruit zijn vier barsten te zien. Brugge Wie tegenwoordig in het politiekantoor aan de Gistelse Steenweg in Sint-Andries moet zijn, kijkt vreemd op. De glazen toegangsdeur telt vier barsten en de ruit is volledig verbrijzeld.

Dat is het gevolg van een woedeaanval van een 46-jarige Brugse vrouw twee weken geleden. Ze trok op 30 december om 1.48 uur 's nachts naar het kantoor en wou per se een wijkagent spreken. Omdat er niemand aanwezig was, ontstak ze in een razernij en gooide ze een asbak vier maal tegen de deur. Ze kieperde ook nog een container om en gooide een fiets tegen de gevel. "Een omstaander zag alles gebeuren en verwittigde de politie, die de vrouw in de buurt kon oppakken", zegt Philippe Tankrey van de politie. "De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden voor haar psychologische problemen. De daderes van het vandalisme is dus gekend om de zaak verder af te handelen." Later zal de deur hersteld worden. (JHM)