Fuifzaal in De Kelk, nu zonder luide fuiven NA BUURTPROTEST MIKKEN UITBATERS VOORAL OP OPTREDENS BART HUYSENTRUYT

02 maart 2018

02u48 0 Brugge Café De Kelk in de Langestraat heropent morgen de legendarische theater- en fuifzaal. Dat gebeurt bijna dag op dag een jaar na de heropening van het café zelf. Door klachten van buren moest de fuifzaal een paar jaar geleden dicht. "Volledig te begrijpen", zegt de nieuwe eigenaar Vincent De Jaegher. "Maar we hebben alles op-en-top geïsoleerd."

Vincent - Vinnie - De Jaegher en Lisa Demeyere openden een jaar geleden café De Kelk in de Langestraat. De herberg heeft een lange geschiedenis in Brugge en draait intussen weer op volle toeren. "We zijn heel tevreden over ons eerste jaar", zegt het koppel. "We hebben na The Vintage, waar we jarenlang met hart en ziel gewerkt hebben, onze draai moeten zoeken. Maar uiteindelijk is dat vlot verlopen."





De opening van de fuifzaal achteraan de zaak vormt het tweede deel van de werken aan De Kelk. "We hebben de hele zaal gestript en zijn van nul herbegonnen", vertelt Vincent De Jaegher. "We creëerden een soort box in een box. In het verleden zijn er problemen geweest met de buren, omdat de fuifzaal niet voldoende geïsoleerd was. Tijdens de renovatie hebben we gemerkt dat die opmerkingen van de buurt volledig terecht waren. Die fout willen wij niet maken. Het ligt niet in onze bedoeling om late fuiven te organiseren. We mikken vooral op live-optredens in alle muziekgenres. De Kelk moet een divers publiek kunnen aanspreken."





Sammy Slabbinck

Op de vloer ligt een authentiek parket, terwijl de muren zijn bekleed met werken van de Brugse kunstenaar Sammy Slabbinck. Met hem hadden de uitbaters al samengewerkt voor de inrichting van hun café. "We trekken die lijn nu gewoon door", zegt De Jaegher. "We zijn fier op de zaal, die eigenlijk een grote muziektempel is, maar dan in het klein."





Stand-upcomedy

Later volgt ook de zaal op de eerste verdieping, die al sinds 2006 niet meer gebruikt werd. Daarvoor is het nog wachten op een bouwvergunning van de stad. Die ruimte, goed voor zo'n 250 man, moet een uitvalsbasis worden voor optredens, stand-upcomedy, fuiven en zaken met een andere culturele inslag. "We zouden graag de trap verplaatsen en moeten de zaal natuurlijk nog extra isoleren. Ik heb er evenwel goede hoop in dat we een sterk dossier hebben waarin de stadsdiensten ons willen ondersteunen. Eens het licht op groen, kan alles heel snel gaan", aldus De Jaegher.