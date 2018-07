Frituur moet sluiten na brand 30 juli 2018

Frituur Eethuis langs de Baron Ruzettelaan in Brugge moest zaterdagavond noodgedwongen de deuren sluiten na een brand. Die ontstond rond 18 uur.





"Door een technisch defect had een van de frietketels vuur gevat", zegt zaakvoerster Patricia Coopman. "Veel vuur was er niet, maar wel heel wat rook. De brandweer was erg snel ter plaatse. Mijn terras zat op dat ogenblik vol, iedereen was al bediend. Maar mijn klanten moesten toch vertrekken, en de rest van de avond kon ik niemand meer bedienen. De brandweer is lange tijd ter plaatse geweest om alles te ventileren. De frietketel zal vervangen moeten worden. De andere werken wel nog", besluit Patricia. De uitbaters hadden al nieuwe ketels besteld. Die zouden deze maand nog geleverd worden. (JHM)