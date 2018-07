Frisse Stappers zijn uitgewandeld GEESTESKIND VAN MARCELLA (69) EN JACQUES (68) STOPT NA 30 JAAR BART HUYSENTRUYT ERIK DE BLOCK

26 juli 2018

02u29 0 Brugge De Frisse Stappers, dertig jaar een gevestigde waarde in wandelmiddens, zijn aan hun laatste passen bezig. Marcella Priem (69) en Jacques Pierins (68) hebben de vereniging destijds opgestart en waren nog altijd de drijvende krachten. "Maar we vinden geen opvolging", klinkt het.

Komende zondag trekken De Frisse Stappers - what's in a name met deze temperaturen - de veters strak voor de 29ste Brugsche Poorterstocht, één van de jaarlijkse afspraken voor de 40 leden van de vereniging. Later dit jaar volgen nog wat tochten, onder meer Bruges by Night in november. Het zal dan wellicht de laatste keer zijn dat De Frisse Stappers nog eens als één club naar buiten komen. Eind dit jaar valt immers het doek voor de vereniging.





"We zijn destijds met zijn tweeën begonnen", zeggen Marcella Priem (69) en Jacques Pierins (68). "We vonden onze gading niet bij de bestaande Brugse clubs en besloten dan maar onze eigen groep op te richten. Het is doorheen de jaren een echte vriendenclub geworden. Eén keer per jaar gingen we samen naar Luxemburg om de vriendschap te vieren. We hangen nog altijd erg goed aan elkaar."





Meestal trokken De Frisse Stappers doorheen het Brugse Ommeland. Het liefst van al zelfs in de Assebroekse Meersen, een natuurgebied waar wandelaars gek op zijn. "Telkens we bij mekaar komen, heerst er ambiance. We zijn allemaal mensen die houden van wandelen, maar ook van een hapje en een drankje. Kortom: gezelligheid."





Afgehaakt

Het doet Marcella en Jacques dan ook pijn om hun geesteskind eind dit jaar op te geven. "We hebben allebei stilaan een leeftijd waarop het niet zo makkelijk meer is om grote evenementen te organiseren of de paperrassen bij te houden. Daar komt heel wat bij kijken. Er is nog wel interesse geweest vanuit de club om over te nemen, maar toen ze zagen hoeveel extra werk erbij kwam kijken, haakten ze toch af. Daar heb ik alle begrip voor, overigens. Maar het is toch jammer dat ons levenswerk niet verdergezet wordt."





En nu? Hangen alle Frisse Stappers straks de wandelschoenen aan de haak? "Neen", glimlacht Marcella. "Ik vermoed dat de meeste leden gewoon aansluiten bij een andere club. Er zijn er voldoende in de regio. Ook wij gaan de komende jaren nog zo vaak mogelijk nieuwe wegen ontdekken. En op die wandeltochten zullen we onze vrienden uiteraard weer ontmoeten. De stress en verantwoordelijkheid van een vereniging zullen we niet missen."