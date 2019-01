Frères hebben nieuwe directeur Bart Huysentruyt

07 januari 2019

18u26 0 Brugge Het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut, beter bekend als de Frères, heeft een nieuwe directeur. Sophie Van Hulle (50) zwaait sinds 1 januari de scepter in de Brugse school.

Ze was voorheen acht jaar actief als directeur van het Land- en Tuinbouw Instituut in Oedelem. “Na mijn studies werkte ik als leerkracht wetenschappen in het secundair onderwijs. Ik gaf ook chemie, economie en voedingsmiddelentechnologie in het hoger onderwijs. Zo kwam ik in Oedelem terecht. Ik ben zelf een Brugse en ken veel mensen die hier school hebben gelopen.” Sophie Van Hulle volgt Eline Sierens op. Die laatste was vier jaar schoolhoofd. “Ik ga halftijds werken, na overleg met mijn echtgenoot”, zegt ze. “Ik word verantwoordelijke voor innovatie en kwaliteitszorg in de Scholengroep Karel De Goede.”