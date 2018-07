Fred Vervisch gaat voor de zege in Spa 26 juli 2018

Autosport 24U van Spa

De Total 24 Hours of Spa is het hoogtepunt van het GT-raceseizoen. Zaterdag om 16.30 uur springen de lichten op groen voor de 70ste editie en één van de absolute topfavorieten, is Kortrijkzaan Fred Vervisch. Hij doet het met het Audi Sport Team Saintéloc, met als teamgenoten de Duitsers Markus Winkelhock en Christopher Haase, die vorig jaar deel uitmaakten van het winnende trio.





Fred Vervisch is officieel Audi-rijder en werd dus misschien wel verwacht bij het Belgische Audi WRT Team, doch hij kwam terecht bij het Franse team Saintéloc Audi. "Eigenlijk is het Audi Sport dat me daar heeft ondergebracht... wat toch wel een verrassing was", vertelt Vervisch. "Ik verwachtte eigenlijk dat ik de wedstrijd zou betwisten met WRT. Het zal wat vreemd aanvoelen om in een andere garage te staan, maar ik moet zeggen dat ik me geflatteerd voelde: ik werd uitgekozen om de regerende kampioenen te vervoegen aan de zijde van twee winnaars van 2017. Boven alles is dat een zeer mooi teken van waardering en vertrouwen van mijn werkgever."





Vervisch droomt er in ieder geval van, al was hij niet meteen een grote fan van de race in de Ardennen. "Om heel eerlijk te zijn, is mijn eerste herinnering aan de 24 Uur van Spa, een race met toerismewagens die ik op televisie bekeek en die niet echt spectaculair was, in 1999 of in 2000. Dat deed me dus niet echt meteen dromen, maar als ik kijk tot wat het evenement vandaag de dag is uitgegroeid... Voor GT3-rijders onbetwistbaar de mooiste race van het seizoen. Mijn mening is echter stevig veranderd sinds mijn jeugdjaren, want vandaag kan ik je zeggen dat ik droom! Elke GT-rijder wil deze race minstens eenmaal winnen en als Belg geldt dat zelfs nog harder. Het niveau is echter enorm hoog en ik weet hoe moeilijk die opdracht is. Ik denk zelfs dat het elk jaar een beetje moeilijker wordt..."





Ook Bruggeling Nicolas Vandierendonck is erbij en hij start met een heel andere ingesteldheid. De Brugse ondernemer stapt op zijn 55ste (!) als rookie in een Aston Martin, samen met Koen Wauters, Sam Dejonghe en Tim Verbergt. Zij zijn trouwens de enige equipe met alleen Belgen achter het stuur. Vandierendonck droomt er dan ook van om zondag aan de finish te staan. (JCA)