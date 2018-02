Franse wegpiraat (18) moet België 8.000 euro 17 februari 2018

Een 18-jarige Fransman moet 12 maanden de cel in, moet de Belgische staat 8.000 euro schadevergoeding geven en moet vier politieagenten een schadevergoeding van 1.125 euro uitbetalen. Hij moet ook zijn Ford Ka inleveren. Aanleiding was een wilde achtervolging op de E40 tussen Merelbeke en Jabbeke in november vorig jaar. Lionel D., een Franse jeugddelinquent, reed zonder rijbewijs en zijn auto was niet verzekerd. Ter hoogte van Jabbeke wilde de politie hem klemrijden. De beklaagde reed echter achterop tegen een combi én tegen de flank van een andere combi. Die belandde in de middenberm. Twee politiemannen waren elk enkele dagen arbeidsongeschikt en stelden zich burgerlijke partij. Met de 8.000 euro voor de Belgische staat worden de herstellingen aan de combi's betaald. (BBO)