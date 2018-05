Franse modeketen komt naar Steenstraat 17 mei 2018

De Franse modeketen Kiabi opent in september een eerste zaak in Brugge en bij uitbreiding Vlaanderen. Kiabi heeft al vijf vestigingen in ons land, maar nog alleen in Brussel en Wallonië. Ze neemt in de Brugse Steenstraat het pand van New Look in. Daar beschikt Kiabi over twee verdiepingen en een totale oppervlakte van 1.500 vierkante meter. (BHT)