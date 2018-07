Franse modeketen Kiabi opent vestiging in Steenstraat 25 juli 2018

Goed nieuws voor modeliefhebbers in Brugge: de Franse modeketen 'Kiabi' opent in september haar eerste vestiging in Vlaanderen in de Brugse Steenstraat. De winkel komt in het pand waar voorheen 'New Look' was gevestigd. Kiabi heeft al vijf vestigingen in ons land, maar nog alleen in Brussel en Wallonië. Kiabi werd in 1978 opgericht in Noord-Frankrijk en telt 493 winkels, waarvan 151 buiten Frankrijk. "De Vlamingen vinden online al de weg naar Kiabi", zegt countryleader Aalrik van Straten. "We zijn blij dat we hen straks ook in de winkel zelf kunnen verwelkomen." De werken in het pand zijn volop bezig. De winkeloppervlakte zal zo'n 1.500 vierkante meter bedragen. Het concept van Kiabi doet wat denken aan Primark. Beiden bieden basic stukken aan voor weinig geld. 'Mode voor kleine prijzen' is het motto van Kiabi dat op heel wat winkels prijkt. (MMB)