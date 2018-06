Foutje aan kookvuur: bewoonster naar ziekenhuis 09 juni 2018

De brandweer van Brugge is gisterochtend uitgerukt naar een appartement langs de Karel De Stoutelaan. De bewoonster, een bejaarde dame, wou kort na de middag iets bereiden op het fornuis. Dat wilde ze op een laag vuurtje zetten, maar de vrouw vergiste zich en ze zette het kookvuur op de hoogste stand. Daardoor ontstond na een tijdje brand op het fornuis. De vlammen sloegen meteen in de dampkap. De brandweer had het vuur relatief snel onder controle. De bewoonster werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er is aanzienlijke rookschade in het appartement. De brandweer verluchtte de volledige flat. (MMB)