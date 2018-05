Foton ontvangt wereldautoriteit in dementie 17 mei 2018

Professor Mary Mittelman van de New York University was eind vorige maand in Brugge te gast op een mini-symposium van Foton. Elena de Ru en Elane Lazet, twee mantelzorgers, stelden tegelijk hun boek 'Dementie, onze zorg' voor. "Daarin vertellen we openlijk over de onprettige, maar ook de prettige ervaringen met onze geliefden die de diagnose dementie kregen."





(BHT)