Fotocampagne levert Sint-Jozefinstituut 750 euro op Bart Huysentruyt

22 december 2018

Het Sint-Jozefinstituut in Brugge kreeg van Sport Vlaanderen 750 euro cadeau. Ze merkten de campagne ‘Breng je sport op school’ op en loofden het initiatief. “Om de leerlingen aan te moedigen een dagje in sportclub-outfit naar school te komen, hielden we vooraf, met leerkrachten, directie en studiepersoneel, een fotoshoot”, zegt Vanessa Deduytsche. De foto’s werden gedeeld op de sociale media. Heel wat leerlingen en personeelsleden kwamen op woensdag 19 september in de outfit van hun sport(club) naar school. Op die dag mochten ook de leerlingen nog eens op foto.