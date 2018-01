Foto's van Sabin in Ottentic 02u28 0

Nog tot het eind van deze maand zijn de werken van artistiek- en portretfotograaf Sabin te bezichtigen in zaal Ottentic in Brugge. Op drie verdiepingen kun je telkens op zaterdagvoormiddag kijken naar foto's van vrouwen.





Zaal Ottentic bevindt zich in de Hauwersstraat nabij het Beursplein. (BHT)