Foto's 't Zand in Mijn Brugge 06 september 2018

Mijn Brugge, het stadsgebouw naast het Huis van de Bruggeling, toont vanaf deze week oude en nieuwe foto's van 't Zand. Zoals bekend onderging het plein een metamorfose. Wie herinneringen wil ophalen of gek is van het nieuwe ontwerp, kan die evolutie nu gaan bekijken. Mijn Brugge is geopend van maandag tot donderdag van 10 tot 17.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 10 tot 12.30 uur. (BHT)