Food Paradise Day wint award Gault&Millau 01 juni 2018

De Food Paradise Day, vorig jaar in september in Brugge, kaapt de prijs van beste evenement voor congressen weg bij de culinaire gids Gault&Millau.





De eerste editie was vorig jaar een succes. Chocolatier Dominique Persoone, tweesterrenchef Filip Claeys en topchef Rudi Van Beylen waren de organisatoren, ondersteund door de stad Brugge.





(BHT)