Fonkelende apotheose voor 20ste Lichtfeest 20 augustus 2018

Duizenden mensen hebben op vrijdag en zaterdag een bezoek gebracht aan Lissewege voor de twintigste editie van het Lichtfeest. Ze zorgden samen voor een schitterende apotheose: een marktplein vol lichtjes.





Het Lichtfeest is een initiatief van zanger Rudy Meyns, die in 1998 met het idee kwam aandraven. Aan de bewoners werd gevraagd hun gevels met kaarsjes te versieren.





Een groep vrijwilligers bracht met een bescheiden budget en een overdosis enthousiasme op verscheidene plekken livemuziek en kleine voorstellingen over de geschiedenis van Lissewege. In 2006 nam Toerisme Brugge op vraag van de initiatiefnemers het concept over en kreeg Brugge Plus de opdracht het Lichtfeest te organiseren. (BHT)