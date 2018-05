FlixBus rijdt naar Nederland 24 mei 2018

Het concept FlixBus breidt uit in Brugge. Vanaf deze week rijden er nieuwe FlixBussen naar Nederland. Bruggelingen kunnen minstens één keer per dag naar Brussel, Luik, Antwerpen, Leuven en Hasselt reizen. In Nederland zijn Amsterdam, Schiphol, Den Haag en Rotterdam nu ook bereikbaar. Tickets zijn te boeken op interflix.flixbus.com.





(BHT)