FlixBus heeft topjaar achter de rug 26 januari 2018

De FlixBus, die rechtstreekse verbindingen maakt vanuit Brugge naar het buitenland, maakt een positieve balans op: in het jaar 2017 gebruikten 1,3 miljoen passagiers het groene mobiliteitsalternatief vanuit en naar België. Ook in Brugge was de FlixBus heel populair, want in 2017 reisden er vier keer zo veel passagiers dan in 2016. Elke dag rijden er directe bussen naar onder meer Londen, Maastricht, Frankfurt, Düsseldorf, Keulen, Eindhoven, Neurenberg en Tourcoing. Vanuit Brugge wordt vooral naar Londen, Parijs en Rijsel gereisd. (BHT)