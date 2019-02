Flitspaal tijdelijk buiten gebruik na ongeval aan Ezelpoort Siebe De Voogt

24 februari 2019

10u38 0 Brugge Eén van de flitspalen aan de Ezelpoort in Brugge is tijdelijk buiten gebruik na een ongeval. Een bestuurder ramde de paal vrijdagavond, toen hij de controle over zijn stuur verloor.

De 60-jarige man verloor de controle over het stuur van zijn Opel Combo, toen hij langs de Brugse ring in de richting van ‘t Zand reed. Of hij net een zware boete in de bus had gekregen is niet duidelijk, maar de bestuurder raakte ter hoogte van de Ezelpoort van de weg af en knalde frontaal op een flitspaal. De zestiger bleef ongedeerd, maar de flitspaal is compleet vernield. Het Agentschap Wegen en Verkeer werd ingelicht en zal de paal zo snel mogelijk laten vervangen.