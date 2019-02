Flat onbewoonbaar na brand BBO

10 februari 2019

18u09 0 Brugge Een flat van een appartementsgebouw in Fosterpark in Brugge, vlakbij het Waggelwater, is onbewoonbaar na een brand zondagnamiddag.

De brandweer werd rond 14.30 uur opgeroepen door de buren. Uit het getroffen appartement kwam rook en de eigenaars waren niet thuis. De brandweer beukte de deur in en ging het vuur te lijf. De brand bevond zich in de keuken en was snel onder controle, maar het appartement had toen al stevige rookschade opgelopen.

Volgens de brandweer ligt vermoedelijk een kortsluiting in de keuken aan de oorzaak. De bewoners kunnen momenteel niet thuis slapen want het appartement is onbewoonbaar verklaard door de roetafzetting en de schade in de keuken.