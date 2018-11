Flat aan zee kost je nu gemiddeld 261.295 euro 16 november 2018

02u26 0

De gemiddelde prijs voor een appartement aan de kust is voor het eerst sinds 2014 gedaald. Nu kost een stekje 261.295 euro, wat 1,4 procent minder is dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Notaris.be. Appartementen waren het duurst in Knokke (473.207 euro), Heist (366.155 euro) en Nieuwpoort (278.982 euro). In Westende, De Panne en Middelkerke leg je nog geen 200.000 euro neer voor een flat. In Oostende, de grootste kuststad, betaal je gemiddeld 213.664 euro. Maar voor een flat pal op de zeedijk betaal je net méér geld in vergelijking met vorig jaar: 327.583 euro, dat betekent een stijging van 0,7 procent. De dijkappartementen met de hoogste gemiddelde prijs bevinden zich in Knokke (gemiddeld 689.828 euro). In Oostende kost een dijkflat 307.386 euro, in Koksijde gemiddeld 281.789 euro. Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn er aan de kust in totaal 3,5 procent minder woningen en appartementen verkocht dan tijdens dezelfde periode een jaar daarvoor. (TVA)