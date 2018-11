Flashmob op't Zand tegen geweld 23 november 2018

Op 't Zand in Brugge werd gisteren een flashmob georganiseerd tegen geweld. Het initiatief ging uit van de vrouwenvereniging VIVA-SVV en is het startschot van de Witte Lintjescampagne. Een grote groep mensen vormde gisteren een wit lint op het vernieuwde plein. Dat gaf even een indrukwekkend zicht. Van 25 november tot 6 december loopt de Witte Lintjescampagne. Wie een wit lintje draagt, geeft een signaal dat geen enkele vorm van geweld geduld kan worden. De actie, die overigens maar een kwartiertje duurde, werd door verschillende partnerorganisaties en de stad Brugge mee uitgedragen. (BHT)