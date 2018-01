Fitnessclub maakt plaats voor Aldi 26 januari 2018

In de Zandstraat in Sint-Andries is de sloop van de vroegere fitnessclub Oxygen gestart. Die sloot op zondag 17 december vorig jaar de deuren. De sluiting verliep niet zonder slag of stoot, omdat Oxygen zijn klanten pas een week voor de sluiting liet weten dat ze met hun abonnement voortaan in Jims Fitness terecht konden. Winkelketen SuperShop, de eigenaar van de handelsgrond, heeft nieuwe bouwplannen. Op de site komt immers een nieuwe vestiging van supermarkt Aldi. (BHT)