Fish Express en Horeca Totaal smelten samen Bart Huysentruyt

18 januari 2019

13u16 0 Brugge Twee kmo’s uit de Brugse voeding en groothandel gaan samenwerken. Fish Express en Horeca Totaal smelten samen.

Fish Express, met vestigingen in Brugge en Oostende, geniet een uitstekende reputatie als verwerker en leverancier van verse en gerookte vis, schaal en schelpdieren en diepvriesproducten. Horeca Totaal, een groothandel die eveneens vestigingen heeft in Brugge en Oostende, specialiseert zich al een aantal jaren in de verwerking en aan- en verkoop van verse vis en afgeleide producten. “Alle activiteiten van Fish Express worden geïntegreerd in de werking van Horeca Totaal”, zegt Thierry Vandenbroucke van Fish Express. “Het is een win-winsituatie, want wij kunnen beroep doen op de logistieke voordelen en het ruimer cliënteel. Horeca Totaal kan een ruimer productengamma aanleveren.” Binnen de samenwerking tussen beide bedrijven wordt gegarandeerd dat de aankoop, verwerking en verkoop van verse vis, schaal en –schelpdieren, afkomstig van Belgische vissers behouden zal blijven. Horeca Totaal en Fish Express benadrukken zo het belang van de duurzame visserij tegen een eerlijke prijs. Het personeelbestand van Fish Express telt tien medewerkers. Zij worden geïntegreerd in het personeelsbestand van Horeca Totaal. Beide bedrijven blijven actief onder de eigen naam.