Firefighters for Nepal vertrokken richting Nepal 13 november 2018

Het team van Firefighters 4 Nepal is voor de tweede keer afgereisd naar Nepal om hun lokale collega's te helpen.





Via de vereniging slaan Belgische brandweermannen en -vrouwen de handen in elkaar om hun Nepalese collega-brandweerlui te helpen om veilig en met aangepast materiaal branden te bestrijden. De steun beperkt zich niet alleen tot het schenken van brandweermateriaal, maar bestaat ook uit het geven van specifieke opleidingen ter plaatse. Deze keer gaan ze hun Nepalese collega's helpen met 'ademluchtbescherming'. Ook een delegatie van Hulpverleningzone 1 West-Vlaanderen, waaronder enkele Brugse pompiers, is naar Nepal gevlogen. Eerder werd al 13 ton materiaal ingezameld en verscheept, zoals beschermingskledij, helmen, schoenen, persluchtflessen en een compressor. (MMB)