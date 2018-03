Fiorettikoor houdt muzikale paaswake 28 maart 2018

02u46 0

Het Fiorettikoor brengt zaterdag om 18 uur een paaswake in de kerk van de paters Kapucijnen in Brugge. Het thema 'Liefde is het antwoord' staat centraal, met tal van nieuwe, frisse liederen met eigen muzikale begeleiding. Het Fiorettikoor is een enthousiaste groep jonge zangers. Zij hebben vorig jaar ook zangeres Ingeborg bij concerten begeleid. (BHT)