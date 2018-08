Finale voor rapper 'De bestn vant Westn' in Magdalenazaal 10 augustus 2018

Voor het vijfde jaar op rij gaat Phatmark Collective op zoek naar de beste rapper van West-Vlaanderen. Op 29 september is de Magdalenazaal in Brugge voor het eerst de verbale arena voor dit jaarlijkse spektakel. De voorbije edities vonden plaats in onder meer Kortrijk en Diksmuide. Zestien West-Vlaamse rappers strijden voor de beker en de titel van 'De Bestn vant Westn' tijdens de jaarlijkse freestyle rap wedstrijd. De hosts van de avond zijn JaJa, Vorre en dj Grazzhoppa. Meer info via www.debestnvantwestn.be. (BHT)