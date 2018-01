Filmpje moet hooligans helpen opsporen POLITIE VERSPREIDT BEELDEN IN ONDERZOEK NAAR RELLEN CLUB-ANTWERP SIEBE DE VOOGT

02u44 0 RV Op de beelden worden enkele heethoofden omcirkeld die gezocht worden door de politie. Brugge De politie heeft camerabeelden verspreid in het onderzoek naar de rellen na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp drie maanden geleden. In samenspraak met het parket zijn ze op zoek naar minstens drie heethoofden die in het Jan Breydelstadion de bezoekende supporters uitdaagden. "We willen niet dat iemand door de mazen van het net glipt", klinkt het.

Politie en parket stellen alles in het werk om zoveel mogelijk betrokkenen bij de ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd Club Brugge-Antwerp te identificeren. Op haar Facebookpagina verspreidde de Brugse politie gisteren een bijna drie minuten durend filmpje met beelden die na afloop van de wedstrijd gemaakt werden door een politiecamera in het Jan Breydelstadion. Ze tonen hoe een horde heethoofden in de Oost-tribune met obscene gebaren de Antwerp-supporters in het bezoekersvak uitdagen. In samenspraak met het parket doet de politie nu een oproep naar mensen die in het bijzonder drie personen op de beelden herkennen. Zij worden in het filmpje in het rood omcirkeld. "Simultaan lopen er nog steeds twee onderzoeken", zegt woordvoerster Lien Depoorter. "Het gerechtelijk onderzoek dat na de rellen op de Gistelse Steenweg werd opgestart en het onderzoek dat we voeren naar inbreuken op de voetbalwet binnen en buiten het stadion. Deze oproep kadert vooral in dat laatste onderzoek, waarvan de resultaten na afloop zullen worden overgemaakt aan de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken. Over het precieze aandeel van de gezochte personen, kunnen we niets kwijt."





Bij de rellen op 22 oktober werd de politie bekogeld met allerlei projectielen. De politie deed toen al een oproep naar mensen die filmpjes van de ongeregeldheden maakten.





Op basis van die beelden werden in november al drie Brugse hooligans aangehouden. Eind vorig jaar werden in Nederland ook drie supporters van het bevriende ADO Den Haag opgepakt. Dat de Brugse politie in het kader van voetbalrellen ook zélf camerabeelden verspreid, komt niet heel vaak voor. De laatste keer dateert van november 2015, toen hooligans van Club Brugge vijf Napoli-supporters aanvielen op de Eiermarkt. "We hopen dat de mensen ons onderzoek nog een stap vooruit kunnen helpen", verduidelijkt Depoorter. "Er zijn al verschillende aanhoudingen verricht, maar iedereen moet op dezelfde manier behandeld worden. We willen niet dat er iemand door de mazen van het net glipt."





De politie ontving gisteren na de verspreiding van de beelden al enkele tips.





Mensen die informatie hebben over de omcirkelde personen in het filmpje, kunnen die sturen naar het mailadres:





CluAnt@politiebrugge.be.





