Filmfans moeten Razor Reel-festival redden 30 maart 2018

02u53 0 Brugge De organisatoren van het Razor Reel Flanders Film Festival, dit jaar toe aan de elfde editie, zijn dringend op zoek naar geld.

Door de sluiting van stadsbioscoop Liberty moeten ze nu zelf een projector, scherm en andere technisch materiaal huren. "We zoeken minstens 3.500 euro", zegt voorzitter Patrick Van Hauwaert. "In plaats van de cinema wijken we uit naar het Sint-Lodewijkscollege, maar we zitten daar met zware lasten voor het huren van allerlei materiaal. We willen de komende jaren een aantal zaken in eigen beheer nemen en technisch materiaal aankopen. Dat zou de kostprijs op lange termijn moeten drukken. Heel snel willen we nu een projectiescherm van elf meter breed en zes meter hoog en een geïntegreerde cinemaserver kopen. Daarvoor hebben we dat eerste bedrag nodig." Het geld moet binnenkomen via een crowdfundingsactie. Fans kunnen zo hun steentje bijdragen. "Zamelen we meer geld in, dan gaat dat meteen de spaarpot in om op termijn ander materiaal aan te kopen", belooft Van Hauwaert. Het opent volgens hem ook deuren om projecties op andere locaties te kunnen doen in de toekomst. "Zo helpen we onze eigen jaarwerking ook een stap vooruit", is hij ambitieus. De elfde editie van het Razor Reel Flanders Film Festival vindt dit jaar plaats van donderdag 25 oktober tot en met dinsdag 30 oktober. Het festival programmeert publiekstrekkers, maar ook kleinere, onafhankelijke films in verschillende genres. De crowdfunding vind je terug op: https://nl.ulule.com/razor-reel-flanders-film-festival-2018/ (BHT)