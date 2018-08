Film over Brugse bruggenmiserie 01 augustus 2018

Aan de Kruispoort in Brugge vinden vanaf vandaag tot en met zaterdag filmopnames plaats voor 'Onderbreking', een korte documentaire over de Kruispoortbrug en zijn bruggenmiserie.





Met zijn nieuwe film wil de Jabbeekse jonge filmmaker Stijn Vandamme (25) in een filmisch portret van de Kruispoort een beeld brengen van de bruggenellende aan de Kruispoortbrug en Kruisvest. Voor de filmopnames kreeg de filmcrew toestemming Van de Vlaamse Waterweg en de stad Brugge. Eerder maakte Stijn in Brugge al een kortfilm over de verhuis van de fontein van 't Zand naar het Koning Albert I-park (MMB)