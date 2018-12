Fileleed tot aan de Bloedput: werken Canadabrug zorgen voor ergernis Bart Huysentruyt

29 december 2018

13u42 0 Brugge De werken aan de Canadabrug in Brugge zorgen voor fileleed op de Bevrijdingslaan richting Bloedput. Al sinds het begin van de werken is het er erg druk, en zeker nu tijdens de eindejaarsdagen. Voor de bewoners van de Leopold I-laan is het ongekend rustig. “Maar hier een woonerf van maken, is het slechtste idee”, zegt bewoner en oud-schepen Jean-Pierre Vanden Berghe.

Het is ongekend druk in Brugge, misschien wel de drukste eindejaarsperiode ooit. Al van voor de middag staan de ondergrondse parkings vol. Ook de randparkings zijn inmiddels gekend bij de bezoekers: aan de Bevrijdingslaan vind je al lang geen plaatsje meer. Enkel de parkings van Vives en Steenbrugge bieden nog enig soelaas. Afgelopen week moest de politie zelfs toestaan dat auto’s zich zonder voorafgaande toestemming op het Beursplein parkeerden. Dat deden ze overigens ordelijk. De politie kneep - terecht - een oogje dicht.

Frustrerend gedrag

Maar wie Brugge na tweeën binnen wil langs de voorkeurstoegang via de Bevrijdingslaan, moet daar héél veel geduld hebben. “Ik deed er twintig minuten over om tot aan de lichten te geraken", zegt oud-schepen en bewoner van Christus-Koning Jean-Pierre Vanden Berghe. “De werken aan de Canadabrug zorgen voor ongekend veel hinder langs deze toegangsweg. Dat is al sinds het begin van de werken, in november, het geval. Op spitsuren is er veel ergernis.” Vooral voor wie linksaf moet, richting de kant van de Ezelpoort, kan het lang duren. Bovendien zijn er chauffeurs die eerst doen alsof ze rechtdoor moeten, maar dan helemaal op het einde links invoegen. Dat gedrag zorgt voor veel frustratie.

Eénrichtingsverkeer?

Bij de Brugse politie zeggen ze dat ze er regelmatig het verkeer regelen en er op die manier het storende gedrag van sommige chauffeurs uithalen. “Voor de bewoners van de Koning Leopold I-laan is deze situatie natuurlijk een meevaller, want ze krijgen geen verkeer meer te zien", zegt Vanden Berghe. “Dat doet bij veel mensen de suggestie rijzen dat de laan een woonerf of éénrichtingsverkeer moet worden. Ik weet dat de handelaars daar tegen zijn. Nu al voelen zij hun omzet tot de helft dalen door de werken aan de brug. De Leopold I-laan moet een doorgangsweg blijven, in beide richtingen.”

Heraanleg in 2020

De Brugse politie bevestigt dat de Leopold I-laan na de werken weer zijn oorspronkelijke functie zal behouden. “Maar de stad is wel van plan om de weg heraan te leggen.” Dat moet dan in 2020 gebeuren. “Hopelijk verlopen die werken in fasen en duren ze geen twee jaar zoals in de Oostendse Steenweg", zegt Vanden Berghe, die aandringt op een snel einde van de werken aan de brug. Het einde is voorzien in april 2019. “Zo doe je de inspanningen teniet om van de Bevrijdingslaan de toegangspoort van Brugge te maken.”