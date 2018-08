Fikse straffen gevraagd voor diefstallen met geweld 07 augustus 2018

Een ex-koppel uit Nieuwpoort en hun vriend uit Oostende riskeren effectieve celstraffen voor twee feiten van geweld in de nacht van 5 op 6 maart. Eerst trokken V.S. (36) en zijn ex K.V. (35)- beiden kampen met een drugsprobleem- naar een bevriend koppel in Brugge. Daar zouden ze gewacht hebben tot de gastheer op het toilet zat en de gastvrouw buiten was om een tablet ter waarde van 89 euro te stelen. Dat ontkennen ze. Later zouden ze nog in Brugge samen met A.B. (36) 50 euro hebben gestolen uit de kassa van een nachtwinkel met geweld. Nadien namen ze de trein naar Oostende waar ze samen in de uitgaansbuurt nog de halsketting stalen van een man. Sinds de feiten zitten ze in de cel. "Dit zijn 3 bekenden die al heel wat op hun kerfstok hebben. Ik vraag voor allen een strenge effectieve celstraf", sprak de procureur. Vonnis op 13 augustus. (JHM)