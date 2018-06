Fietsster gewond na valpartij MATHIAS MARIËN

28 juni 2018

Een 62-jarige vrouw is gisterenmiddag even voor 15 uur afgevoerd naar het ziekenhuis na een valpartij met haar fiets. De zestiger reed ter hoogte van de Baron De Maerelaan in Zeebrugge toen ze bleef haperen en ten val kwam met haar fiets vlak bij de Zeedijk. Ze viel met haar hoofd op de grond en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend van de hulpdiensten. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens buurtbewoners zorgen de paaltjes wel vaker voor fietsongevallen.