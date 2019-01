Fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge Bart Huysentruyt

09 januari 2019

12u58 0 Brugge De uitwerking voor een fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge is gestart. Dat vernam schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De veilige fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge ligt al lang op tafel. Het is één van de maatregelen die onder meer ten voordele van de haven van Zeebrugge genomen moet worden. De fietssnelweg is opgedeeld in verschillende wegvakken en per wegvak moet de procedure bekeken worden. “Dat komt omdat sommige infrastructuur tussen Brugge en Zeebrugge al aan de normen voor de fietssnelwegen voldoet”, zegt Van Volcem. “Op andere plaatsen moet de infrastructuur dan weer wel aangepast of aangelegd te worden.”

Een voorbeeld van een stuk dat voldoet, is het fietspad op de oude spoorwegbedding tussen de Krakeleweg en de Vaartstraat. “De verbinding tussen Brugge en Zeebrugge zal de F31 heten”, geeft schepen Van Volcem mee.

Er wordt onder meer een veilig fietspad voorzien langs de bedrijventerreinen zoals in de Kolvestraat. Een exacte timing voor de fietssnelweg is er nog niet.