Fietsparking station breidt vanaf juli uit met 1.300 plaatsen 23 juni 2018

NMBS start begin juli met de uitbreiding van de parkeercapaciteit in de fietsenstallingen aan het station. Er komen ruim 1.300 plaatsen bij.





Het gaat om de eerste fase waarin de volledige fietsenparking aan de kant Sint-Michiels wordt vernieuwd en uitgebreid. Nu zijn daar 1.650 plaatsen, maar dat is al een tijdje te weinig. Er komen 826 fietsrekken bij. Een deel van de fietsenparking is nu tijdelijk naar buiten verhuisd, op het plein onder de balkonrotonde. Die 500 rekken zijn tijdelijk.





De werken zullen tot het einde van het jaar duren. Aan de voorzijde van het station, waar momenteel 3.000 fietsparkeerplaatsen zijn, komen er ook 520 extra bij. De bromfietsenparking verhuist naar buiten.





Een startdatum voor de werkzaamheden aan de voorzijde van het station is dan weer nog niet bekend. (BHT)