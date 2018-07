Fietsersbrug aan Boeveriepoort wordt 'Passantenfietsbrug' 14 juli 2018

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug aan de Boeveriepoort gaat vanaf nu door het leven als de 'Passantenfietsbrug'. Het stadsbestuur koos de naam uit 302 voorstellen van Bruggelingen. "De brugjes vormen niet alleen een link tussen Sint-Michiels en de binnenstad, maar maken ook een 'brug' tussen verleden en toekomst. De nieuwe naam verwijst naar een geschiedkundig gegeven. Tijdens de middeleeuwen was Brugge een internationale handelsmetropool die heel wat volk van heinde en verre aantrok. Daartussen zaten heel wat arme reizigers en bedevaarders die langs Brugge 'passeerden' en de nacht doorbrachten in 'passantenhuisen'. De naam past dus perfect", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Aan de brug staat sinds gisteren ook een display op zonne-energie dat bijhoudt hoeveel fietsers er dagelijks en jaarlijks passeren. Met die data kan de stad de mobiliteitsstroom beter in kaart brengen. (MMB)