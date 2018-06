Fietsersbond eert verongelukte moeder WITTE TWEEWIELER OP KRUISPUNT WAAR VROUW DINSDAG STIERF MATHIAS MARIËN

30 juni 2018

02u30 0 Brugge Op het kruispunt waar de 35-jarige Marie-Thérèse Coly is verongelukt, is een witte fiets geplaatst om de herinnering aan de vrouw levendig te houden. Het is de Brugse Fietsersbond die dat mooie gebaar stelde.

Op het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold I-Laan in Brugge liet de jonge moeder van twee kinderen dinsdagochtend het leven. "Een typisch voorbeeld van een dodehoekongeval", was het oordeel van de verkeersdeskundige. In de omgeving van Marie-Thérèse kwam het overlijden hard aan. Zij zullen haar herinneren als een fantastische vriendin en moeder die altijd opgewekt en vriendelijk was. Ook bij de Brugse Fietsersbond vernamen ze vol droefenis het spijtige nieuws. "Elk dodehoekongeval is er één te veel. Het is altijd iemands moeder, dochter of vriendin", zucht Geert Demeyere, voorzitter van de Fietsersbond.





Om Marie-Thérèse blijvend te herinneren, zette de bond een witte fiets - met daarop ook witte roosjes - op de plek van het ongeval. Een gebaar dat bij voorbijgangers op heel wat sympathie kan rekenen. Het is pas de tweede keer dat de Brugse Fietsersbond een witte fiets op een kruispunt zet. Eerder deden de leden dat eind 2016 langs de Expresweg, waar Greta Ingelbeen (75) het leven liet na een quasi identiek ongeval.





Signaal

"Toen we het nieuws van het ongeluk van Marie-Thérèse Coly vernamen, hebben we quasi meteen beslist om een witte fiets te plaatsen", gaat Geert verder. "Het brengt de vrouw niet terug, maar het kan wel anderen doen nadenken over de gevaren in het verkeer. Nog veel te vaak gebeuren er dodehoekongevallen met fietsers. Deze keer was het met dodelijke afloop. Zoiets is natuurlijk verschrikkelijk. We willen fietsers én chauffeurs blijven voorlichten. Al is het vooral een signaal naar de bevoegde instanties om te blijven streven naar conflictvrije kruispunten. Wit is ook de kleur van de hoop. Al is het ijdele hoop dat er geen dodehoekongevallen meer zullen gebeuren", aldus Demeyere.





Geen verwijt

Op sociale media vielen de voorbije dagen harde woorden voor de vrachtwagenchauffeur die het ongeval had veroorzaakt. De Brugse Fietsersbond roept nu op daarmee te stoppen.





"Ook voor hem was dat een nachtmerrie. Niemand wil zoiets meemaken", zegt Geert Demeyere. De witte fiets blijft in principe nog een hele tijd staan op het kruispunt. Het moet een plaats worden waar voorbijgangers even bezinnen of kunnen stilstaan bij het ongeval. Wie de behoefte voelt een bloemetje te leggen op de fiets, mag dat altijd doen.