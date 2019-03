Fietsers aan Gentpoort krijgen applaus Bart Huysentruyt

21 maart 2019

19u44 0 Brugge De Brugse Fietsersbond heeft de trouwe fietsers, die elke ochtend langs de Gentpoort rijden, getrakteerd op een applaus.

De actie ging in verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen door, omdat fietsers volgens de Fietsersbond een aanmoediging verdienen. “Ze nemen door weer en wind de keuze om met de fiets naar het werk, school of de stad te komen. Het is makkelijker om de auto te nemen, maar deze fietsers zijn moedig. Fietsen is bovendien gezond en goed voor het lichaam”, zegt Geert Demeyere van de Brugse Fietsersbond. Als beloning kregen de fietsers nog een snoepje cadeau.