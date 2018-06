Fietser overleden na val van vier meter over balustrade 28 juni 2018

De 27-jarige fietser die afgelopen weekend een val van vier meter maakte in Brugge, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de Brugse politie.





Oostkampenaar M.D. was zaterdag rond 23.30 uur samen met een kameraad op weg naar huis. Aan de nieuwe fietsersbrug bij de Boeveriepoort liep het mis. Volgens het Brugse parket kwamen de vrienden aan hoge snelheid uit de richting van de Unescorotonde gereden. Hij haperde aan een stoeprand en vloog over een balustrade. M. belandde vier meter lager op zijn hoofd en liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. Hij werd met meerdere breuken in zijn nek en een zware hersenbloeding overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verloor M. gisterenmiddag de strijd. (SDVO)