Fietser gewond aan benen na aanrijding langs Sint-Pieterskaai Mathias Mariën

21 februari 2019

13u20 0 Brugge Langs de Sint-Pieterskaai in Brugge is donderdagochtend een fietser aangereden door een personenwagen.

De aanrijding gebeurde omstreeks 11 uur. Het slachtoffer werd door de klap tegen de grond gekatapulteerd en raakte gewond aan de benen. De hulpdiensten dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe en brachten hem voor verdere verzorging over naar het ziekenhuis. De fietser bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. De politie deed de nodige vaststellingen. Door het ongeval was er even verkeershinder.