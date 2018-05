Fietser aangereden 17 mei 2018

In de Veldhoekstraat in Waardamme werd gisterenmorgen even na 8.30 uur een 25-jarige fietser uit Torhout aangereden door een wagen. De 42-jarige bestuurder uit Brugge wilde vanuit de Stokhovestraat de baan oprijden, maar merkte daarbij de fietser te laat op. De twintiger kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)