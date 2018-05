Fietser (63) zwaargewond na aanrijding 19 mei 2018

Een 63-jarige fietser uit Brugge ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij donderdagavond even na 21 uur werd aangereden. De man reed in de Spoorwegstraat in Brugge toen hij bij het dwarsen van de weg plots een auto zag naderen. De 80-jarige bestuurster van het voertuig kon een aanrijding uiteindelijk niet meer voorkomen. De klap was hard. Het slachtoffer viel op de grond en raakte zwaargewond door de val. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse en brachten de zestiger zo snel mogelijk over naar het ziekenhuis. Zijn toestand zou op dit moment stabiel zijn. Hij is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De 80-jarige bestuurster van de auto verkeerde in shock door wat er gebeurd was. (MMB)