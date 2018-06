Fietsenberging op zorgcampus Ter Potterie 08 juni 2018

Op de site van de zorgcampus Ter Potterie is een gloednieuwe fietsenberging in dienst genomen. Het is een houten constructie, waarbij het materiaal gehaald werd uit de bossen van het Brugse OCMW in de Ardennen. De constructie biedt plaats aan 34 parkeerplaatsen voor personeel, ruimte voor drie brom- of bakfietsen, 34 fietsparkeerplaatsen voor bezoekers van de zorgcampus, en zes plaatsen voor brom- of bakfietsen en 15 fietskluizen voor omwonenden. Een plek huren, zal 61,53 euro per jaar kosten. (BHT)