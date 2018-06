Fietsdiploma's voor zesdes van Paalbos 21 juni 2018

Schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a) heeft fietsdiploma's uitgedeeld aan de leerlingen van het zesde leerjaar in basisschool Jan Fevijn campus Paalbos. In mei legden ze, samen met enkele andere Assebroekse scholen, het eerste fietsexamen op de openbare weg af langs de nieuwe Vero-route in Assebroek. Ze kregen als extraatje een fluo wrap die over hun rugzak kan worden geschoven.





(BHT)