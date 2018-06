Fietsavonturier Roland Hurtecant (79) zit al in Moskou 12 juni 2018

De Brugse fietsavonturier Roland Hurtecant (79) heeft met zijn Japanse compagnon Yoshio Okada de Russische hoofdstad Moskou bereikt.





Beide fietsers zijn op 18 mei vertrokken voor een tocht van 12.400 kilometer tussen Aalter en het Russische Vladivostok, vlak bij de Chinese grens.





Hij zit in totaal zo'n honderd dagen op de fiets. In Moskou zijn de twee avonturiers vergezeld door de Duitser Helmut Sulz, die enkel de tocht tussen de Russische hoofdstad en Vladivostok fietst. Dat is bovendien het meest verraderlijke stuk. Volgens Roland Hurtecant gaat het alles bij elkaar wel goed met hem, al had hij wel een tijdlang last van het zitvlak. (BHT)