Feestvieren zonder rugzak of grote handtas OOK MEER CONTROLES, BARRICADES EN VERHOOGDE POLITIE-AANWEZIGHEID MATHIAS MARIËN

Brugge Wie morgenavond van plan is oudejaar te vieren op het Beursplein, is nu al gewaarschuwd: grote rugzakken en handtassen zijn niet toegelaten. De politie zal daarop controleren en indien nodig ingrijpen. Rond het feestgedruis worden de straten afgezet met pitagones en dienstvoertuigen om elk risico te vermijden. "Onze diensten zullen nadrukkelijk aanwezig zijn in het straatbeeld", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Door de werken op 't Zand verhuist de traditionele eindejaarviering in Brugge tijdelijk naar het Beursplein. Morgenavond verwacht de organisatie vanaf 22.45 uur opnieuw duizenden feestvierders om af te tellen naar 2018. Honger en dorst zullen de aanwezigen niet lijden. De organisatie voorziet één eetkraampje en drie drankstanden. Dirigent van dienst is traditioneel Nico Blontrock. Tot 1.30 uur praat en zingt hij veertig klassiekers aan elkaar met tientallen vrijwillige koorleden. "Bedoeling is uiteraard dat er zoveel mogelijk wordt meegezongen", klinkt het. Toch houden de feestvierders best rekening met enkele strikte maatregelen. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, voorziet de politie een verbod op grote rugzakken en handtassen. "Daar zal ook op gecontroleerd worden", zegt politiewoordvoerder Philippe Tankrey.





Barricades

Om elk risico op een mogelijke aanslag te vermijden, sluit de politie morgenavond verschillende straten in de omgeving van het feestgedruis volledig af voor het verkeer. Dienstvoertuigen zullen daarbij dienen als barricades. Opvallend: de politie zal ook gebruik maken van pitagones. Simpel gezegd: mobiele barrières tegen terreur. Het stadsbestuur investeerde twee maanden geleden ruim 50.000 euro voor de aankoop van de module. Alles bij elkaar bestaat die uit dertig onderdelen. "Ondanks hun relatief klein uitzicht hebben ze de kracht om aanstormende vrachtwagens tegen te houden. Grote voordeel is bovendien dat ze makkelijk te verplaatsen zijn. Dat helpt ook de hulpdiensten die in noodgevallen moeten passeren", liet korpschef Dirk Van Nuffel eerder verstaan. De stad wil op die manier een veilige feestnacht garanderen. Eerder werden ze al ingezet op shoppingdagen. In het straatbeeld zelf zal de politie nadrukkelijk aanwezig zijn. "Onze diensten zullen zowel in burger als in uniform aanwezig zijn", bevestigt Van Nuffel.





Vuurwerk

Een verbod op glas buiten de cafés komt er niet. Al wordt er logischerwijs wel gevraagd geen glazen achter te laten of kapot te gooien op straat. Traditioneel hoort bij oudejaar ook vuurwerk. De politie voorziet daarin een strikt reglement.





"Met de duidelijke voorwaarde dat alles veilig verloopt, is het toegelaten om tussen 23 uur en 2 uur vuurwerk af te vuren", zegt de politiewoordvoerder. Om middernacht is er sowieso een georganiseerd vuurwerk voorzien dat van overal in de stad te zien zal zijn.