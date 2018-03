Feestcomité steunt ALS-Liga en wuift Etienne uit 02 maart 2018

02u49 0

Het Feestcomité van Koolkerke heeft 385 euro overhandigd aan Liliane Bulcke en haar kleinzoon Dave. Het is de opbrengst van het petanquetoernooi De Langste Dag dat ter gelegenheid van Koolkerke-kermis werd georganiseerd. Het geld gaat integraal naar de ALS-Liga. Op dezelfde feestavond werd afscheid genomen van Etienne Deschacht als bestuurslid. Hij was al sinds 1992 nauw betrokken. Etienne en zijn echtgenote Mia werden in de bloemetjes gezet.





(BHT)