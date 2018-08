Federaal parket opent onderzoek naar dood ex-advocaat 10 augustus 2018

Het federaal parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van de Brugse ex-advocaat Pieter-Jan Staelens (35). Eerder zetten de Zuid-Afrikaanse autoriteiten al een speciaal onderzoeksteam op de zaak. Omdat de precieze doodsoorzaak van de voormalige advocaat nog steeds niet duidelijk is, wil het federaal parket inzage krijgen in de dossiers. Het lichaam van Pieter-Jan Staelens werd eind juli teruggevonden in zijn uitgebrande wagen langs de kant van de weg in Zuid-Afrika. De Bruggeling woonde er al drie jaar met zijn vrouw en drie kinderen. Of zijn dood het gevolg is van een dom ongeval met een sigaret of dat er kwaad opzet in het spel is, is ook voor de familieleden nog gissen. Zij namen gisteren in Zuid-Afrika afscheid van Pieter-Jan. Het lichaam van de dertiger zal daarna naar ons land worden overgebracht. Op zaterdag 18 augustus vindt zijn begrafenis plaats in de kerk van Kristus-Koning. (SDVO)