FARYS/TMVW wordt nieuwe beheerder van zwembaden Interbad en Jan Guilini Mathias Mariën

15 april 2019

14u51 0 Brugge FARYS/TMVW wordt de nieuwe beheerder van zwembaden Interbad en Jan Guilini in Brugge. Het zwembad Interbad wordt tot nu toe uitgebaat door de opdrachthoudende vereniging (ov) Interbad, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Stad Brugge en Stad Damme. Deze opdrachthoudende vereniging loopt af in november 2019 en de deelnemende steden hebben de intentie om deze niet te verlengen.

Stad Brugge beschikt daarnaast ook over zwembad Jan Guilini dat het tot op heden volledig zelf beheert. Als de gemeenteraden van beide steden zich eind deze maand akkoord verklaren, wordt de exploitatie van de beide zwembaden Interbad en Jan Guilini vanaf 1 juli ingevuld door FARYS/TMVW. Zij exploiteren momenteel al 23 zwembaden van steden en gemeenten en beschikt hiermee over een ruime operationele en technische expertise. Als nieuwe beheerder zal FARYS/TMVW zich met veel enthousiasme inzetten om van beide zwembaden verder een aangename sportplek te maken, uiteraard steeds in nauw overleg met de betrokken steden Brugge en Damme. De werking en de aanpak blijven gelijk voor clubs, verenigingen of scholen. Het overleg over de planning van club- en schoolactiviteiten in de zwembaden zal op dezelfde manier verlopen en de bestaande tarieven blijven van toepassing.